Врагу нечем заменить пораженные корабли, – ГУР о "чрезвычайно удачной" операции в Крыму
В результате "очень удачных" атак Черноморский флот России постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.
Предварительно сообщалось, что два десантных корабля Черноморского флота России были уничтожены в ходе спецоперации. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что успехи действительно масштабнее. Эта операция очень важна, ведь судна выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.
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Это очень удачная операция. Речь не только о двух, сейчас можно утверждать об уничтожении десятков десантных катеров, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, есть также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие судна Черноморского флота России,
– объяснил чиновник.
По словам Юсова, эти судна использовались и во время операции на острове Змеиный. Заменить их сегодня оккупантам нечем.
Более того, представитель ГУР добавил, что в результате этих атак в Черном море российский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.
"Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты защиты", — отметил Юсов.
Атака по Черноморскому флоту: главное
- 10 ноября в Крыму поражены малые десантные корабли вместе с экипажем. Малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный, в частности, для переброски техники и десанта.
- В ГУР МО ранее уточняли, что удар по малым десантным катерам Черноморского флота России не только нанес урон врагу, но и раскрыл новые возможности для украинских защитников.
- Отмечалось, что оба российских десантных катера, пошли ко дну.