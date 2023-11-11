Врагу нечем заменить пораженные корабли, – ГУР о "чрезвычайно удачной" операции в Крыму

В результате "очень удачных" атак Черноморский флот России постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.

Предварительно сообщалось, что два десантных корабля Черноморского флота России были уничтожены в ходе спецоперации. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что успехи действительно масштабнее. Эта операция очень важна, ведь судна выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

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Это очень удачная операция. Речь не только о двух, сейчас можно утверждать об уничтожении десятков десантных катеров, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, есть также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие судна Черноморского флота России,

– объяснил чиновник.

По словам Юсова, эти судна использовались и во время операции на острове Змеиный. Заменить их сегодня оккупантам нечем.

Более того, представитель ГУР добавил, что в результате этих атак в Черном море российский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.

"Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты защиты", — отметил Юсов.

Атака по Черноморскому флоту: главное