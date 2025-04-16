"Антонов" вместо Boeing: способен ли украинский производитель самолетов заменить американский

Китайские авиакомпании останавливают закупки американских Boeing. Это было указание властей на решение США ввести пошлину на китайские товары в размере 145%. Стоимость акций авиакомпании Boeing снизилась.

Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом, анализируя эту информацию, поразмышлял, какие возможности могли бы открыться для украинского авиапредприятия "Антонов".

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Какие позиции имела Украина в строительстве самолетов, какая ситуация сейчас?

Разговоры о том, что АНТК имени Антонова может иметь совместные проекты с Boeing, ведутся довольно давно, уже десятилетия, но ни разу до конкретного сотрудничества дело не доходило.

Сложно сказать, что было причиной: то ли большие амбициозные желания американцев, то ли непутевая политика, которую ведет предприятие "Антонов". Не могу сказать, что за последние 10 – 15 лет было эффективное руководство этим комплексом,

– подчеркнул Криволап.

По мнению авиаэксперта, Украина потеряла значительные авиационные мощности по самолето- и моторостроению. Он напомнил, что после выпуска самолета "Руслан", а затем его модификации "Мрии" Украина имела довольно существенные позиции в сфере строительства авиатехники.

"Я помню, как "Руслан" впервые прилетел в Ле-Бурже, то специалисты Boeing с карандашами и ватманом зарисовывали отдельные узлы и соединения этого самолета. То есть Украина была в авиационном транспортостроении под номером 1. Может ли быть сейчас? Может", – уверен Криволап.

Мир, как заметил авиаэксперт, глобальный. Например, самолет F-35 производит ряд компаний, одни изготавливают левое крыло, другие – правое, однако все утыкается в двигатели, которых не хватает для выполнения имеющихся объемов заказов. Было определено 150 в год, сейчас в планах делать 160, но специалисты не успевают изготавливать необходимое количество двигателей, потому что они – вершина машиностроения, такую работу нельзя поручить небольшому предприятию или мастерской.

Напомним, что на примере Китая авиакомпания Ryanair может принять решение отсрочить на весну 2026 года получение самолетов Boeing, если на них наложат пошлины. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заказал 25 самолетов у американского производителя Boeing, поставки первой партии ожидалось в конце лета 2025 года.