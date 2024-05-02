Последствия ударов по военному аэродрому в Джанкое 30 апреля: появились спутниковые фото

В Сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое, который был атакован в ночь на 30 апреля. На фото видны повреждения военной техники на аэродроме.

Скорее всего, на аэродроме повреждена российская система противовоздушной обороны С-300/С-400.

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Что показали спутниковые фото

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме – вероятнее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС.

Отмечают, о том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля.

Судя по спутниковым фото, удар был нанесен по одной из установок С-300/С-400, остальные передислоцированы с этой территории, говорится в сообщении.

Последствия атаки по аэродрому в Джанкое: видео

Больше об атаке на Джанкой

Ночью 30 апреля в оккупированных россиянами Симферополе, Гвардейском и Джанкое прогремели взрывы.

Оккупанты перекрывали Крымский мост, а местные жители сообщали о пожаре на военном аэродроме.

Местный гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке на полуостров ракетами ATACMS.

. По оценкам экспертов, этот аэродром в Джанкое – одна из крупнейших баз для российских вертолетов. Также оккупанты используют его как военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.