Об этом сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он также рассказал о состоянии пострадавших.

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К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание возле остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждены гражданские дома,

– говорится в сообщении.

Повреждены: три учебных заведения, выбиты сотни окоВажно! Воздушные силы ВСУ сейчас находятся в усиленном боевом дежурстве. Юрий Игнат отметил, что враг, вероятно, готовит разные провокации на 23 и 24 февраля. В ОК "Юг" подчеркнули, что новый массированный удар Россия может осуществить буквально в любой момент. Следовательно, призвали не игнорировать воздушные тревоги.н, 11 автомобилей.

По словам Гамалия, 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью: это мужчина и женщина. Мужчина, у которого осколочное ранение, на момент атаки находился в маршрутке.

Раненые получили медицинскую помощь. Отмечают, что их состояние стабильное.



Последствия ракетного удара по Хмельницкому / Фото Хмельницкая ОВА

На месте "прилета" работают коммунальные службы и ГСЧС, устраняются последствия атаки.

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Главное об атаке врага

Утром 18 февраля около 8:30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Почти сразу же сообщили о взрывах в Хмельницком. В результате попадания возник большой пожар, однако по состоянию на 11:00 его ликвидировали.

В Воздушных силах сообщили, что враг выпустил всего 4 ракеты, 2 из которых сбили силы ПВО.

Ракеты летели из акватории Черного моря на Запад Украины.

В ОП отметили, что сегодня оккупанты использовали во время атаки также тактическую авиацию. Ее подняли в воздушное пространство на оккупированных территориях.

Во время воздушной тревоги в ряде областей применяли аварийные превентивные отключения света. Таким образом, в ДТЭК и Укрэнерго хотели избежать повреждений в случае попаданий по энергообъектам.

Важно! Воздушные силы ВСУ сейчас находятся в усиленном боевом дежурстве. Юрий Игнат отметил, что враг, вероятно, готовит разные провокации на 23 и 24 февраля. В ОК "Юг" подчеркнули, что новый массированный удар Россия может осуществить буквально в любой момент. Следовательно, призвали не игнорировать воздушные тревоги.