Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про стан потерпілих.

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На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки,
– йдеться у повідомленні.

Пошкоджено: три навчальні заклади, вибито сотні вікон, 11 автомобілів.

За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою: це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, на момент атаки перебував у маршрутці.

Поранені отримали медичну допомогу. Зазначають, що їх стан стабільний.

Наслідки ракетного удару по Хмельницькому / Фото Хмельницька ОВА

Головне про атаку ворога

  • Вранці 18 лютого близько 8:30 у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Майже відразу повідомили про вибухи у Хмельницькому. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, однак станом на 11:00 її ліквідували.
  • У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив усього 4 ракети, 2 з яких збили сили ППО.
  • Ракети летіли з акваторії Чорного моря на Захід України.