Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про стан потерпілих.

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На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки,

– йдеться у повідомленні.

Пошкоджено: три навчальні заклади, вибито сотні вікон, 11 автомобілів.

За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою: це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, на момент атаки перебував у маршрутці.

Поранені отримали медичну допомогу. Зазначають, що їх стан стабільний.

Наслідки ракетного удару по Хмельницькому / Фото Хмельницька ОВА

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