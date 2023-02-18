Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про стан потерпілих.
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На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки,
– йдеться у повідомленні.
Пошкоджено: три навчальні заклади, вибито сотні вікон, 11 автомобілів.
За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою: це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, на момент атаки перебував у маршрутці.
Поранені отримали медичну допомогу. Зазначають, що їх стан стабільний.
Наслідки ракетного удару по Хмельницькому / Фото Хмельницька ОВА
Головне про атаку ворога
- Вранці 18 лютого близько 8:30 у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Майже відразу повідомили про вибухи у Хмельницькому. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, однак станом на 11:00 її ліквідували.
- У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив усього 4 ракети, 2 з яких збили сили ППО.
- Ракети летіли з акваторії Чорного моря на Захід України.