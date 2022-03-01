Последствия удара по площади Свободы в Харькове: видео изнутри обладминистрации
1 марта 2022 , 09:15Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В сети показали последствия жуткого ракетного удара по площади Свободы в Харькове. В этот раз обнародовали кадры изнутри обладминистрации.
Россия продолжает цинично обстреливать Харьков. Новый ракетный удар враг нанес около 08:00. В то время на площади были люди. Информации о пострадавших пока нет.
Обратите внимание В сети показали последствия разрушительного авиаудара по Харькову
Обнародованные кадры ужасают масштабом разрушений. Обстрелы продолжаются, поэтому спасателей привлечь к работе пока не могут.
Местных жителей просят оставаться в укрытиях. Это спасет жизнь.
Последствия удара по площади Свободы в Харькове: смотрите видео изнутри обладминистрации