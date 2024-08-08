Последствия удара по складу с вооружением под Курском в конце июля: появились спутниковые фото

В сети показали спутниковые изображения последствий удара по складу с вооружением и техникой под Курском, что в России. На снимках можно заметить поражение ангаров.

Издание "Радио Свобода" 8 августа обнародовало спутниковые снимки последствий удара украинских военных по базе главного ракетно-артиллерийского управления российских войск неподалеку от города Курск, который произошел в конце июля этого года.

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Последствия удара по складу с вооружением и техникой под Курском

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 31 июля. Тогда Силы обороны Украины поразили склад артиллерии (военная часть 42699).

Также украинские защитники ударили по складу с авиационным вооружениями возле курской авиабазы "Халино". По одной из версий СМИ, украинские силы могли использовать для атаки не дроны, а модифицированные противокорабельные ракеты "Нептун".

Спутниковый снимок последствий украинского удара по базе Главного управления ВС России под Курском: смотрите видео