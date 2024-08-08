Видання "Радіо Свобода" 8 серпня оприлюднила супутникові знімки наслідків удару українських військових по базі головного ракетно-артилерійського управління російських військ неподалік від міста Курськ, який стався наприкінці липня цього року.

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Наслідки удару по складу з озброєнням та технікою під Курськом

Неспокійною видалася для росіян ніч на 31 липня. Тоді Сили оборони України уразили склад артилерії (військова частина 42699).

Також українські захисники ударили по складу з авіаційним озброєннями біля курської авіабази "Халіно". За одною з версій ЗМІ, українські сили могли використати для атаки не дрони, а модифіковані протикорабельні ракети "Нептун".

Супутниковий знімок наслідків українського удару по базі Головного управління зс Росії під Курськом: дивіться відео