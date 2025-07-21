24 Канал собрал детали.
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Что известно об атаке по ЖК в Киеве 21 июля?
В половине пятого утра в КГГА сообщили, что в Шевченковском районе бушует пожар в жилом доме. Затем там уточнили, что произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома. Одному пострадавшему оказали помощь на месте.
Суспильное показало последствия обстрела Киева 21 июля: смотрите видео
Спикер ГСЧС Киева Павел Петров сказал, что одного человека спасли.
Петров рассказал, что пожар вспыхнул на первом этаже дома, а затем распространился на второй и третий этажи.
Наружные комнаты выгорели полностью. Спасатели до сих пор их проливают,
– добавил он.
"Радио Свобода" показало поврежденный дом на Лукьяновке: смотрите видео
Так выглядит после атаки киевский ЖК изнутри: смотрите видео "Радио Свобода"
Судя по ролику "РБК-Украина", от поврежденных квартир мало что осталось: смотрите видео
"Новости.Live" показали машины, приваленные камнями после ночного удара: смотрите видео
Также ГСЧС разбирают конструкции дома.
Последствия российского удара по жилому комплексу в Киеве 21 июля / Фото Сергей Окунев, NV
Говорится, что в Киеве погиб человек – предварительно, мужчина.
Есть последствия и в Святошинском, Дарницком, Оболонском, Соломенском, Днепровском районах столицы.