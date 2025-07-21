24 Канал собрал детали.

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Что известно об атаке по ЖК в Киеве 21 июля?

В половине пятого утра в КГГА сообщили, что в Шевченковском районе бушует пожар в жилом доме. Затем там уточнили, что произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома. Одному пострадавшему оказали помощь на месте.

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Спикер ГСЧС Киева Павел Петров сказал, что одного человека спасли.

Петров рассказал, что пожар вспыхнул на первом этаже дома, а затем распространился на второй и третий этажи.

Наружные комнаты выгорели полностью. Спасатели до сих пор их проливают,

– добавил он.

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Также ГСЧС разбирают конструкции дома.

Последствия российского удара по жилому комплексу в Киеве 21 июля / Фото Сергей Окунев, NV

Говорится, что в Киеве погиб человек – предварительно, мужчина.

Есть последствия и в Святошинском, Дарницком, Оболонском, Соломенском, Днепровском районах столицы.