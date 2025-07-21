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Що відомо про атаку по ЖК в Києві 21 липня?

О пів на п'яту ранку в КМДА повідомили, що в Шевченківському районі вирує пожежа в житловому будинку. Потім там уточнили, що сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

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Речник ДСНС Києва Павло Петров сказав, що одну людину врятували.

Петров розповів, що пожежа спалахнула на першому поверсі будинку, а потім поширилася на другий і третій поверхи.

Зовнішні кімнати вигоріли повністю. Рятувальники досі їх проливають,

– додав він.

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Також ДСНС розбирають конструкції будинку.

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Мовиться, що в Києві загинула людина – попередньо, чоловік.

Є наслідки і у Святошинському, Дарницькому, Оболонському, Солом'янському, Дніпровському районах столиці.