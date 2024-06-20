Британская разведка оценила последствия украинских ударов по Крыму и аэродромам России

Британская разведка провела анализ последних успехов ударов украинских сил по военным целям в Крыму и аэродромам на территории России.

Об этом в соцсети X (ранее твитер) сообщает Минобороны Великобритании. Так, специалисты опубликовали свой разведывательный обзор утром 20 июня.

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Последствия украинских ударов по Крыму и аэродромам России

В сводке отмечают, что в течение июня 2024 года российские ВВС поддерживали давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации, тогда как беспилотники-камикадзе продолжали наносить удары по глубинным объектам инфраструктуры и военным целям.

Однако, в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы, что почти наверняка было вызвано разочарованием успехами украинских авиаударов, а также, вероятно, подчеркивает беспокойство России относительно будущего использования самолетов F-16.

Серия скоординированных украинских атак на цели в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400 (SA-20 и SA-21 по классификации НАТО).

Хотя вполне вероятно, что Россия может быстро заменить системы, дальнейшее истощение, вероятно, заставит Россию привлекать оборудование из других регионов, как она это делала раньше, если она хочет сохранить плотность покрытия своей системы ПВО,

– говорится в сообщении.

Или же, как отметили разведчики, Россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску.

Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как Моздок, Ахтубинск и недавно Морозовск, очень вероятно, заставят Россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта.

Как отметили в разведке Британии, это почти, наверняка, приведет к увеличению усталости самолетов и экипажей, поскольку увеличится время вылетов. Не исключено, что потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня была связана именно с этим.