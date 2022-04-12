Последствия войны России против Украины будут ощутимы во всем мире, – ВТО

Война России против Украины нанесла не только гуманитарный кризис, но и нанесла серьезный удар по мировой экономике.

Такой вывод сделали во Всемирной торговой организации. Там подчеркнули, что несмотря на то, что основное бремя разрушений испытала Украина, последствия, такие как сокращение торговли, почувствуют люди во всем мире.

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Прежде всего, речь идет о повышении цен на продукты питания и энергоносители и сокращении доступности товаров, которые экспортировали Россия и Украина.

Рост мирового ВВП

Кризис может снизить рост мирового ВВП на 0,7 – 1,3 процентных пункта, в результате чего рост составит от 3,1 до 3,7% в 2022 году.

Рост мировой торговли в текущем году может сократиться почти вдвое с 4,7% прогнозируемых ВТО в октябре прошлого года до 2,4 – 3%.

В ВТО отметили, что, несмотря на небольшую долю России и Украины в мировой торговле и производстве, страны являются важными поставщиками продуктов питания и энергоносителей.

В 2019 году поставили около 25% мирового потребления пшеницы, 15% ячменя и 45% подсолнечника,

– говорится в сообщении.

Последствия для Европы будут ощутимы

Некоторые регионы более сильно ощутят влияние войны, чем другие. Европа, основной пункт назначения как российского, так и украинского экспорта, по всей вероятности, пострадает больше всего.

Сокращение поставок зерна и других продуктов приведет к росту цен на сельскохозяйственные товары.

Африка и Ближний Восток являются наиболее уязвимыми регионами, ведь они импортируют более 50% зерновых из Украины и/или России,

– сообщили в организации.

35 стран Африки импортируют продовольствие и 22 страны импортируют удобрения из Украины, России или обеих стран. В некоторых странах Африки к югу от Сахары возможно повышение цен на пшеницу на 50 – 85% в результате войны.

Один из долгосрочных рисков состоит в том, что война может спровоцировать распад мировой экономики на отдельные блоки.

– добавили в ВТО.

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