Последствия вражеских ударов по университету в Ирпене
4 марта 2022 , 19:42Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Россия ведет коварную войну против Украины, сосредоточив свои удары по гражданским зданиям. От обстрелов пострадал Университет государственной фискальной службы Украины.
Враг уничтожает все
Спасатели показали последствия вражеских ударов по университету в Ирпене. Здание находится на улице Университетской.
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В пятницу, 4 марта, там продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Последствия вражеских ударов по университету в Ирпене / Фото спасателей
Последствия вражеских ударов по университету в Ирпене / Фото спасателей