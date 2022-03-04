Ворог знищує все
Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.
До теми Близько 30 будинків палали у Харкові внаслідок обстрілів російськими військами
У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.
Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені / Фото рятувальників
Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені / Фото рятувальників
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