Японии грозит новое стихийное бедствие: после землетрясения начнутся ледяные дожди и оползни

После мощного землетрясения Японию накроют ледяные дожди и могут начаться оползни. Непогода помешает работе спасателей, которые продолжают разбирать завалы.

Самый мощный за последние несколько десятков лет землетрясение всколыхнуло Японию днем 1 января. Сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,5, а также еще около 100 подземных толчков, но гораздо меньшей магнитуды.

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Эпицентр землетрясения был на острове Хонсю в районе префектуры Исикава, однако мощные толчки также ощущали и в префектурах Ниигата, Осака и Киото. В среду, 3 января, синоптики предупредили, что на Японию идет новая непогода.

Так, согласно прогнозу, начнутся мощные ливни и морозы. Такие ледяные дожди спровоцируют новые оползни. Это помешает спасателям, которые продолжают устранять последствия катастрофы, разбирать завалы и искать людей.

Кроме того, непогода также значительно усложнит спасательные работы в отдаленных районах, также пострадавших от землетрясения. Там уже возникли оползни после землетрясения, и дороги буквально "разрезаны" на части. Синоптики предупреждают, что из-за непогоды количество жертв может увеличиться.

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