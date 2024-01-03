Найпотужніший за останні кілька десятків років землетрус сколихнув Японію вдень 1 січня. Сейсмологи зафіксували найпотужніші поштовхи магнітудою 7,5, а також ще близько 100 підземних поштовхів, але значно меншої магнітуди.
До теми Найсильніший землетрус за понад 4 десятиліття: у Японії зросла кількість жертв
На Японію суне негода
Епіцентр землетрусу був на острові Хонсю в районі префектури Ісікава, однак потужні поштовхи також відчували й в префектурах Ніігата, Осака та Кіото. У середу, 3 січня, синоптики попередили, що на Японію суне нова негода.
Так, згідно з прогнозом почнуться потужні зливи та морози. Такі крижані дощі спровокують нові зсуви. Це стане на заваді рятувальникам, які продовжують усувати наслідки катастрофи, розбирати завали й шукати людей.
Окрім того, негода також значно ускладнить рятувальні роботи у віддалених районах, які також постраждали від землетрусу. Там вже виникли зсуви після землетрусу, й дороги буквально "розрізані" на частини. Синоптики попереджають, що через негоду кількість жертв може збільшитися.
Які наслідки потужного землетрусу в Японії
- Станом на ранок 3 січня відомо, що внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 64 людини. Понад 300 осіб постраждали та отримали поранення, серед яких 20 – у важкому стані. Влада Японії стверджує, що цей землетрус найбільший за кількістю жертв від 2016 року.
- Землетрус значно зруйнував дорожнє покриття. За словами місцевих жителів, це вперше, коли дороги настільки сильно пошкоджені.
- З префектури Ісікава, де зафіксували епіцентр землетрусу, евакуювали понад 33 тисячі осіб. Загалом влада вивезла понад 99 тисяч жителів з 9 префектур. Однак тисячі людей, які залишилися в постраждалих районах, нині живуть без водопостачання, світла та продуктів.
- Дорогами користуватися неможливо, тому до деяких частих міст та сіл дістатися можна лише вертольотом.
- Оскільки тривають рятувальні роботи, то влада поки що не оцінила усіх наслідків землетрусу. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що зруйновано десятки тисяч будинків.
- Варто додати, що наслідки землетрусу могли бути набагато гіршими. Річ у тім, що префектура Ісікава протягом останніх кількох років відчувала підземні поштовхи. Вони були не такими сильними, проте влада разом з усіма комунальними службами були готові до такого можливого сценарію, а місцеві жителі – були проінформовані.