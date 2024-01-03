Найпотужніший за останні кілька десятків років землетрус сколихнув Японію вдень 1 січня. Сейсмологи зафіксували найпотужніші поштовхи магнітудою 7,5, а також ще близько 100 підземних поштовхів, але значно меншої магнітуди.

До теми Найсильніший землетрус за понад 4 десятиліття: у Японії зросла кількість жертв

На Японію суне негода

Епіцентр землетрусу був на острові Хонсю в районі префектури Ісікава, однак потужні поштовхи також відчували й в префектурах Ніігата, Осака та Кіото. У середу, 3 січня, синоптики попередили, що на Японію суне нова негода.

Так, згідно з прогнозом почнуться потужні зливи та морози. Такі крижані дощі спровокують нові зсуви. Це стане на заваді рятувальникам, які продовжують усувати наслідки катастрофи, розбирати завали й шукати людей.

Окрім того, негода також значно ускладнить рятувальні роботи у віддалених районах, які також постраждали від землетрусу. Там вже виникли зсуви після землетрусу, й дороги буквально "розрізані" на частини. Синоптики попереджають, що через негоду кількість жертв може збільшитися.

Які наслідки потужного землетрусу в Японії