Самый мощный за последние несколько десятков лет землетрясение всколыхнуло Японию днем 1 января. Сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,5, а также еще около 100 подземных толчков, но гораздо меньшей магнитуды.
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На Японию сует ненастье
Эпицентр землетрясения был на острове Хонсю в районе префектуры Исикава, однако мощные толчки также ощущали и в префектурах Ниигата, Осака и Киото. В среду, 3 января, синоптики предупредили, что на Японию идет новая непогода.
Так, согласно прогнозу, начнутся мощные ливни и морозы. Такие ледяные дожди спровоцируют новые оползни. Это помешает спасателям, которые продолжают устранять последствия катастрофы, разбирать завалы и искать людей.
Кроме того, непогода также значительно усложнит спасательные работы в отдаленных районах, также пострадавших от землетрясения. Там уже возникли оползни после землетрясения, и дороги буквально "разрезаны" на части. Синоптики предупреждают, что из-за непогоды количество жертв может увеличиться.
Какие последствия мощного землетрясения в Японии
- По состоянию на утро 3 января известно, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 64 человека. Более 300 человек пострадали и получили ранения, среди которых 20 – в тяжелом состоянии. Власти Японии утверждают, что это землетрясение наибольшее по количеству жертв с 2016 года.
- Землетрясение значительно разрушило дорожное покрытие. По словам местных жителей, это впервые, когда дороги настолько сильно повреждены.
- Из префектуры Исикава, где зафиксировали эпицентр землетрясения, эвакуировали более 33 тысяч человек. В общей сложности власти вывезли более 99 тысяч жителей из 9 префектур. Однако тысячи людей, оставшихся в пострадавших районах, живут без водоснабжения, света и продуктов.
- Дорогами пользоваться невозможно, поэтому до некоторых частых городов и сел добраться можно только вертолетом.
- Поскольку продолжаются спасательные работы, власти пока не оценили всех последствий землетрясения. Однако местные СМИ сообщают, что разрушены десятки тысяч домов.
- Следует добавить, что последствия землетрясения могли быть гораздо хуже. Дело в том, что префектура Исикава за последние несколько лет испытывала подземные толчки. Они были не столь сильны, однако власти вместе со всеми коммунальными службами были готовы к такому возможному сценарию, а местные жители – были проинформированы.