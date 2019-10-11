Последствия пресс-марафона: Россия может воспользоваться увиденным

Многочасовое общение журналистов с Владимиром Зеленским во время пресс-марафона позволило оценить, каким является президент Украины. И этим может воспользоваться РФ.

Такое мнение высказал политик Анатолий Гриценко.

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По его словам, личные качества нового президента, а тем более уровень его компетенции и погружения в различные темы – до марафона были неизвестными.

Теперь разведчики и аналитики из Российской Федерации накануне важных международных встреч получили уникальную возможность составить психологический портрет украинского президента. Следовательно понять, как на него можно давить.

Слова Гриценко подтвердил и политолог и глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Об этом он сказал в прямом эфире 24 канала.

Я согласен с тем, что россияне внимательно это изучали. И не только они. Наши профессионалы, я так надеюсь, тоже внимательно изучают выступления Путина. Стиль его публичных выступлений известен. То, как он себя ведет. Анализируют информацию от политиков, которые общались с ним. Так что да, здесь я согласен с Гриценко. Внимательно изучают,

– отметил Фесенко.

Однако, по его мнению, Зеленский не будет общаться с Путиным точно так же, как с журналистами.

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"Безусловно, есть какие-то базовые психологические вещи, эмоция определенная. Вот я уже могу сказать – это не секрет – и россияне на этом уже играют – это его нетерпеливость. Он хочет быстро решать проблемы. И потом этим играются. Но это такие базовые вещи, и у Путина есть такие специфические прихоти", – пояснил политолог.

Но думаю, что все же вести себя на переговорах, в частности в общении с Путиным, он будет иначе, чем с журналистами. Будет нестандартно. Его команда, думаю, готовит какие-то "домашние заготовки", фишечки. А как получится оно, посмотрим,

– спрогнозировал Фесенко.

Что известно о пресс-марафоне Зеленского​

Пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского состоялся 10 октября и продолжался целых 14 часов, побив мировой рекорд пресс-конференций.



Марафон проходил в необычном формате. Во-первых, он прошел в "Киевском рынке пищи". Во-вторых, журналистов запускали к президенту на полчаса группами по 7-10 человек.



300 журналистов успели поставить пол тысячи вопросов. Мысли медийников разделились: одни считают эту встречу интересной и необычной, другие – унизительной и нерезультативной.

Полное видео пресс-марафона Зеленского смотрите здесь.