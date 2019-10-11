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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Последствия пресс-марафона: Россия может воспользоваться увиденным

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      Многочасовое общение журналистов с Владимиром Зеленским во время пресс-марафона позволило оценить, каким является президент Украины. И этим может воспользоваться РФ.

      Такое мнение высказал политик Анатолий Гриценко.

      Читайте также: О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона

      По его словам, личные качества нового президента, а тем более уровень его компетенции и погружения в различные темы – до марафона были неизвестными.

      Теперь разведчики и аналитики из Российской Федерации накануне важных международных встреч получили уникальную возможность составить психологический портрет украинского президента. Следовательно понять, как на него можно давить.

      Слова Гриценко подтвердил и политолог и глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Об этом он сказал в прямом эфире 24 канала.

      Я согласен с тем, что россияне внимательно это изучали. И не только они. Наши профессионалы, я так надеюсь, тоже внимательно изучают выступления Путина. Стиль его публичных выступлений известен. То, как он себя ведет. Анализируют информацию от политиков, которые общались с ним. Так что да, здесь я согласен с Гриценко. Внимательно изучают,
      – отметил Фесенко.

      Однако, по его мнению, Зеленский не будет общаться с Путиным точно так же, как с журналистами.

      Читайте также: Это был политический фаст-фуд – в России отреагировали на пресс-марафон Зеленского

      "Безусловно, есть какие-то базовые психологические вещи, эмоция определенная. Вот я уже могу сказать – это не секрет – и россияне на этом уже играют – это его нетерпеливость. Он хочет быстро решать проблемы. И потом этим играются. Но это такие базовые вещи, и у Путина есть такие специфические прихоти", – пояснил политолог.

      Но думаю, что все же вести себя на переговорах, в частности в общении с Путиным, он будет иначе, чем с журналистами. Будет нестандартно. Его команда, думаю, готовит какие-то "домашние заготовки", фишечки. А как получится оно, посмотрим,
      – спрогнозировал Фесенко.

      Что известно о пресс-марафоне Зеленского​
      Пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского состоялся 10 октября и продолжался целых 14 часов, побив мировой рекорд пресс-конференций.

      Марафон проходил в необычном формате. Во-первых, он прошел в "Киевском рынке пищи". Во-вторых, журналистов запускали к президенту на полчаса группами по 7-10 человек.

      300 журналистов успели поставить пол тысячи вопросов. Мысли медийников разделились: одни считают эту встречу интересной и необычной, другие – унизительной и нерезультативной.

      Полное видео пресс-марафона Зеленского смотрите здесь.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Пресс-марафон Зеленского
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