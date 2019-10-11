Наслідки пресмарафону: Росія може скористатися побаченим

Багатогодинне спілкування журналістів із Володимиром Зеленським під час пресмарафону дало можливість оцінити, яким є президент України. І цим може скористатися РФ.

Таку думку висловив політик Анатолій Гриценко.

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За його словами, особисті якості нового президента, а тим паче рівень його компетенції і занурення в різні теми – до марафону були не відомими.

Тепер розвідники й аналітики з Російської Федерації напередодні важливих міжнародних зустрічей отримали унікальну можливість скласти психологічний портрет українського президента. А відтак зрозуміти, як на нього можна тиснути.

Слова Гриценка підтвердив і політолог та глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Про це він зазначив в прямому ефірі 24 каналу.

Я згоден з тим, що росіяни уважно це вивчали. І не тільки вони. Наші професіонали, я так сподіваюсь, теж уважно вивчають виступи Путіна. Стиль його публічних виступів відомий. Те, як він поводиться. Аналізують інформацію від політиків, які спілкувались з ним. Так що так, тут я згоден з Гриценком. Уважно вивчають,

– наголосив Фесенко.

Однак, на його думку, Зеленський не буде спілкуватись з Путіним точно так, як з журналістами.

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"Безумновно, є якісь базові психологічні речі, емоція певна. От я вже можу сказати – це не секрет – і росіяни на цьому вже грають – це його нетерпеливість. Він хоче швидко вирішувати проблеми. І потім цим граються. Але це такі базові речі, і у Путіна є такі специфічні примхи", – пояснив політолог.

Але думаю, що все ж таки поводитись на переговорах, зокрема у спілкуванні з Путіним, він буде інакше, ніж з журналістами. Буде нестандартно. Його команда, думаю, готує якісь "домашні заготовки", фішечки. А як вийде воно, подивимось,

– спрогнозував Фесенко.

Що відомо про пресмарафон ЗеленськогоПресмарафон Президента України Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня і тривав аж 14 годин, побивши світовий рекорд пресконференцій.



Марафон відбувався у незвичному форматі. По-перше, він пройшов у "Київському ринку їжі". По-друге, журналістів запускали до президента на півгодини групами по 7-10 людей.



300 журналістів встигли поставити пів тисячі питань. Думки медійників розділилися: одні вважають цю зустріч цікавою та незвичною, інші – принизливою та нерузальтативною.

Повне відео пресмарафону Зеленського дивіться тут.