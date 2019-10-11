22:12
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Наслідки пресмарафону: Росія може скористатися побаченим

      366 Читать новость на русском

      Багатогодинне спілкування журналістів із Володимиром Зеленським під час пресмарафону дало можливість оцінити, яким є президент України. І цим може скористатися РФ.

      Таку думку висловив політик Анатолій Гриценко.

      Читайте також: Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону

      За його словами, особисті якості нового президента, а тим паче рівень його компетенції і занурення в різні теми – до марафону були не відомими.

      Тепер розвідники й аналітики з Російської Федерації напередодні важливих міжнародних зустрічей отримали унікальну можливість скласти психологічний портрет українського президента. А відтак зрозуміти, як на нього можна тиснути.

      Слова Гриценка підтвердив і політолог та глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Про це він зазначив в прямому ефірі 24 каналу.

      Я згоден з тим, що росіяни уважно це вивчали. І не тільки вони. Наші професіонали, я так сподіваюсь, теж уважно вивчають виступи Путіна. Стиль його публічних виступів відомий. Те, як він поводиться. Аналізують інформацію від політиків, які спілкувались з ним. Так що так, тут я згоден з Гриценком. Уважно вивчають,
      – наголосив Фесенко.

      Однак, на його думку, Зеленський не буде спілкуватись з Путіним точно так, як з журналістами.

      Читайте також: Це був політичний фастфуд, – в Росії відреагували на пресмарафон Зеленського

      "Безумновно, є якісь базові психологічні речі, емоція певна. От я вже можу сказати – це не секрет – і росіяни на цьому вже грають – це його нетерпеливість. Він хоче швидко вирішувати проблеми. І потім цим граються. Але це такі базові речі, і у Путіна є такі специфічні примхи", – пояснив політолог. 

      Але думаю, що все ж таки поводитись на переговорах, зокрема у спілкуванні з Путіним, він буде інакше, ніж з журналістами. Буде нестандартно. Його команда, думаю, готує якісь "домашні заготовки", фішечки. А як вийде воно, подивимось,
      – спрогнозував Фесенко.

      Що відомо про пресмарафон ЗеленськогоПресмарафон Президента України Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня і тривав аж 14 годин, побивши світовий рекорд пресконференцій.

      Марафон відбувався у незвичному форматі. По-перше, він пройшов у "Київському ринку їжі". По-друге, журналістів запускали до президента на півгодини групами по 7-10 людей.

      300 журналістів встигли поставити пів тисячі питань. Думки медійників розділилися: одні вважають цю зустріч цікавою та незвичною, інші – принизливою та нерузальтативною.

      Повне відео пресмарафону Зеленського дивіться тут.

      blog_ava
      Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
      сьогодні
      6992
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Пресмарафон Зеленського Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 22:07 Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      Ігор Саджениця 986
      Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      сьогодні , 20:02 Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      Ірина Поліщук 293
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сьогодні , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 744
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 324
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      2037
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук