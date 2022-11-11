Украина строит еще один мост "военной дипломатии" с Европой

В конце октября ЮНЕСКО заявило о том, что оно подтвердило ущерб, нанесенный 207 культурным объектам в Украине после российского вторжения 24 февраля. По данным же Министерства культуры и областных администраций, эта цифра по меньшей мере в два раза больше и достигает примерно тысячи. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Культура, обожженная войной

И если существует такое расхождение в количественных подсчетах поврежденных объектов, то об исчислении реального финансового ущерба от потерь культурной инфраструктуры говорить не приходится. Ведь иногда достопримечательности или произведения искусства, которые хранились в разрушенных музеях, были просто бесценны.

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На фоне этого в информационном пространстве крайне осторожно и ограниченно говорят о возобновлении разрушенного войной культурного наследия. Выделенные в бюджете на 2023 год средства в объеме 35 миллиардов гривен на восстановление, прежде всего, планируют потратить на объекты критической и социальной инфраструктуры.

Те же общественные инициативы, запущенные для сбора средств на восстановление разрушенных российскими оккупантами культурных памятников и объектов, пока не получили существенного информационного резонанса или бума финансовой поддержки. Поэтому мобилизация мирового внимания вокруг уничтоженных оккупантами достояний украинской культуры и демонстрация ее способности к воспроизводству и восстановлению сегодня актуальны как никогда.

Европу будут будить красотой

С этой целью на днях в Киеве объявили о старте большого творческого тура по странам Европы с красноречивым названием "UKRAINE. THE BEST". Его главная цель – рассказать миру об уникальном культурном достоянии Украины и благодаря ему мобилизовать дополнительный уровень финансовой и политической поддержки нашего государства на пути к победе и особенно послевоенному восстановлению.

Для этого запланировано провести в 22 странах Европы выставку уникального проекта Юрия Комелькова "Большая семерка 2.0". В ее состав вошли бесценные для современного искусства произведения гениальных Тараса Шевченко, Марии Примаченко, Казимира Малевича, Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Георгия Нарбута и Анатолия Криволапа. Сама презентация этой экспозиции состоялась 3 ноября в Киеве, а ее главным символом стал бюст Тараса Шевченко, который российские войска расстреляли в Бородянке на Киевщине.

Кроме того, еще одним магнитом будущего тура должно стать создание в каждом из европейских городов серии муралов, которые будут демонстрировать его жителям героическое стремление украинского народа быть свободным и напоминать о том, что ныне украинцы борются не только за собственную свободу, но и стоят на страже защиты и безопасности всего европейского сообщества. Символично, но первая из серии таких стенописей при авторстве художника Владимира Манжоса тоже появилась в Киеве.

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Возрождение из руин и пепла

Что касается темы восстановления, то она будет неотъемлемой составляющей тура, во время которого в каждой из стран планируется организация трех дискуссионных платформ, связанных с вопросами усиления волонтерской помощи Украине, восстановления здоровья украинцев и восстановления деоккупированных территорий, включая восстановление их утраченного культурного наследия, созданного поколениями.

Убежден, это позволит не просто дополнительно стимулировать региональное измерение восстановления, а сконцентрирует его фокус в том числе и на культуре. Ведь при всех масштабных разрушениях и попытках ее уничтожения оккупантами украинская культура живет и защищает и способна стать драйвером послевоенного возрождения для всей страны.

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