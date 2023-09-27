Послы шести государств НАТО начали работу в Украине: Зеленский раскрыл подробности
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сообщил о начале официальной работы послов шести стран-членов НАТО в Украине. Глава государства рассказал о переговорах с иностранными дипломатами и поделился кадрами церемонии.
Владимир Зеленский принял верительные грамоты от шести послов стран-членов НАТО. Об этом он сообщил в соцсетях 27 сентября.
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Что рассказал Зеленский
Украинский лидер сказал, что послы Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза передали ему верительные грамоты. Соответствующая церемония прошла на территории Национального заповедника "София Киевская".
Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами,
– написал Зеленский.
Глава государства отдельно пообщался с каждым послом. Украинский лидер обсудил с дипломатами отношения наших стран, поддержку, общие вызовы и возможности.
На кадрах можно увидеть, как Зеленский принимает верительные грамоты у Катарины Матерновой (Европейский Союз), Мартина Гарриса (Великобритания), Наталки Цмоць (Канада), Гаэля Вейсьера (Франция), Аннели Кольк (Эстония), Матеи Превольшек (Славения) и Онтала Гейзера (Венгрия). После этого президент отдельно общается с этими дипломатами. На встрече также присутствовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Кадры с церемонии в Киеве: видео Владимира Зеленского
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