Послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В него попали представители России и Китая.

О возможности введения еще одних санкции рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушения прав человека. В них войдут люди из Китая. Некоторые россияне также там, а также несколько других,

– сказал журналист.

Seems like the PSC in the end agreed on eu human rights sanctions, including ppl from #China. Some from #Russia there as well + a few others — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2021

Санкции ЕС против России

2 марта 2021 года ЕС ввел санкции против официальных российских лиц. Их обвинили в заключении оппозиционера Алексея Навального и жестком подавлении протестов.

В санкционный список вошли генпрокурор, председатель Следственного комитета, директор Росгвардии и ФСИН.

Их активы в ЕС заморозили, а въезд на территорию Союза запретили.

Вслед за Евросоюзом ограничения ввели и США. Однако в их санкционный список попало больше россиян.

Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что ЕС сначала подготовил санкции за нарушения прав человека в России, а о Крыме – забыл.

Обратите внимание! В октябре прошлого года Евросоюз уже вводил санкции против России. Тогда ограничения ввели из-за отравления Навального химическим оружием "Новичок".