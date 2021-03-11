Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, – СМИ
Послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В него попали представители России и Китая.
Источник:твиттер Рикарда Йозвяка
О возможности введения еще одних санкции рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушения прав человека. В них войдут люди из Китая. Некоторые россияне также там, а также несколько других,
– сказал журналист.
Санкции ЕС против России
- 2 марта 2021 года ЕС ввел санкции против официальных российских лиц. Их обвинили в заключении оппозиционера Алексея Навального и жестком подавлении протестов.
- В санкционный список вошли генпрокурор, председатель Следственного комитета, директор Росгвардии и ФСИН.
- Их активы в ЕС заморозили, а въезд на территорию Союза запретили.
- Вслед за Евросоюзом ограничения ввели и США. Однако в их санкционный список попало больше россиян.
- Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что ЕС сначала подготовил санкции за нарушения прав человека в России, а о Крыме – забыл.
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