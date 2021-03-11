Посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій за порушення прав людини. До нього потрапили представники Росії та Китаю.

Про можливість запровадження ще одних санкції розповів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини. До них увійдуть люди з Китаю. Деякі росіяни також там, а також кілька інших,

– сказав журналіст.

Seems like the PSC in the end agreed on eu human rights sanctions, including ppl from #China. Some from #Russia there as well + a few others — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2021

Санкції ЄС проти Росії

2 березня 2021 року ЄС запровадив санкції проти офіційних російських осіб. Їх звинуватили в ув'язненні опозиціонера Олексія Навального та жорсткому придушенні протестів.

У санкційний список увійшли генпрокурор, голова Слідчого комітету, директори Росгвардії та ФСВП.

Їхні активи у ЄС заморозили, а в'їзд на територію Союзу заборонили.

Слідом за Євросоюзом обмеження запровадили і США. Однак у їхній санкційний список потрапило більше росіян.

До речі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурився, що ЄС спершу підготував санкції через порушення прав людини у Росії, а про Крим – забув.

Зверніть увагу! У жовтні минулого року Євросоюз вже вводив санкції проти Росії. Тоді обмеження запровадили через отруєння Навального хімічною зброєю "Новачок".