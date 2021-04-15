Послы стран "Большой семерки" поддержали намерение Владимира Зеленского распустить Окружной административный суд Киева. В G7 видят в этом важный шаг для реформы судебной системы.

Послы "Большой семерки" отреагировали на решение Зеленского ликвидировать ОАСК и добавили, что еще следует сделать на пути к реформированию системы правосудия.

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G7 об инициативе ликвидации ОАСК

Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева как важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы в Украине,

– говорится в сообщении.

В "Большой семерке" добавили, что жизненно необходимо, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно. А отбор у него должен осуществляться на основе профессиональных характеристик и с тщательными проверками добропорядочности.

В G7 отметили, что реформа высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для того, чтобы обеспечить высокий уровень добропорядочности судей.

It’s vital that the court replacing DACK is established transparently, with merit-based selection & thorough integrity checks. Reform of the High Council of Justice & High Qualification Commission of Judges is also essential to ensure high levels of judicial integrity. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 15, 2021

Возможна ликвидация ОАСК: что известно