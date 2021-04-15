Послы G7 поддержали желание Зеленского разогнать ОАСК
Послы стран "Большой семерки" поддержали намерение Владимира Зеленского распустить Окружной административный суд Киева. В G7 видят в этом важный шаг для реформы судебной системы.
Источник:твітер G7
Послы "Большой семерки" отреагировали на решение Зеленского ликвидировать ОАСК и добавили, что еще следует сделать на пути к реформированию системы правосудия.
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G7 об инициативе ликвидации ОАСК
Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева как важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы в Украине,
– говорится в сообщении.
В "Большой семерке" добавили, что жизненно необходимо, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно. А отбор у него должен осуществляться на основе профессиональных характеристик и с тщательными проверками добропорядочности.
В G7 отметили, что реформа высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для того, чтобы обеспечить высокий уровень добропорядочности судей.
Возможна ликвидация ОАСК: что известно
- 13 апреля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. По словам президента, суд потерял доверие.
- Новый законопроект предусматривает ликвидацию ОАСК и образование Киевского окружного административного суда. Согласно инициативе, ОАСК должен прекратить осуществлять правосудие в течение 10 рабочих дней.
- Скандальный председатель суда Павел Вовк считает такое решение "манипуляцией отдельных активистов".
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