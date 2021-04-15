Посли країн "Великої сімки" підтримали намір Володимира Зеленського розпустити Окружний адміністративний суд Києва. У G7 вбачають у цьому важливий крок для реформи судової системи.

Посли "Великої сімки" відреагували на рішення Зеленського ліквідувати ОАСК та додали, що ще слід зробити на шляху до реформування системи правосуддя.

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G7 про ініціативу ліквідації ОАСК

Посли G7 вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва як важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні,

– йдеться у повідомленні.

У "Великій сімці" додали, що життєво необхідно, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро. А відбір у нього має здійснюватися на основі професійних характеристик та з ретельними перевірками доброчесності.

У G7 наголосили, що реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів також важлива для того, щоби забезпечити високий рівень доброчесності суддів.

It’s vital that the court replacing DACK is established transparently, with merit-based selection & thorough integrity checks. Reform of the High Council of Justice & High Qualification Commission of Judges is also essential to ensure high levels of judicial integrity. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 15, 2021

Можлива ліквідація ОАСК: що відомо