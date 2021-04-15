Посли G7 підтримали бажання Зеленського розігнати ОАСК
Посли країн "Великої сімки" підтримали намір Володимира Зеленського розпустити Окружний адміністративний суд Києва. У G7 вбачають у цьому важливий крок для реформи судової системи.
Джерело:твітер G7
Посли "Великої сімки" відреагували на рішення Зеленського ліквідувати ОАСК та додали, що ще слід зробити на шляху до реформування системи правосуддя.
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G7 про ініціативу ліквідації ОАСК
Посли G7 вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва як важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні,
– йдеться у повідомленні.
У "Великій сімці" додали, що життєво необхідно, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро. А відбір у нього має здійснюватися на основі професійних характеристик та з ретельними перевірками доброчесності.
У G7 наголосили, що реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів також важлива для того, щоби забезпечити високий рівень доброчесності суддів.
Можлива ліквідація ОАСК: що відомо
- 13 квітня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. За словами президента, суд втратив довіру.
- Новий законопроєкт передбачає ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Відповідно до ініціативи, ОАСК має припинити здійснювати правосуддя і протягом 10 робочих днів.
- Скандальний голова суду Павло Вовк вважає таке рішення "маніпуляцією окремих активістів".
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