Послы G7 рассказали Зеленскому об ожиданиях относительно реформ

Послы стран G7 обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине. Речь идет о тех достижениях, которые состоялись в 2021 году.

Также послы выразили свои ожидания на будущее, обозначив перечень вопросов, в которых Украина может совершенствоваться.

Важно Зеленский заявил, что Украина – лидер демократических преобразований в регионе

Послы поздравили историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию.

Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда,

– говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ. Они также поздравили закон о НАБУ и выразили ожидания на конкурентное избрание его нового директора и быстрое завершение процесса отбора руководителя или руководителя САП.

Что известно о конкурсе на главу САП В конце января текущего года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Весной утвердили список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности. Отбор на постоянного главу САП



До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что 25 ноября очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали. В конце января текущего года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Весной утвердили список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности. Отбор на постоянного главу САП не прошел Максим Грищук До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что 25 ноября очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали.

Срыв конкурса на главу САП в программе "Такие дела": смотрите видео

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже больше года без руководителя. К слову, Назар Холодницкий ушел с соответствующей должности еще в августе 2020 года.

Полный текст публикации из твиттера послов G7:

Послы G7 были рады снова видеть президента Владимира Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году.