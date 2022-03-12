Посмотрим, как будет реагировать, – Данилов о возможном обстреле оккупантами гумгруза НАТО

В России заявили, что будут уничтожать гуманитарные конвои НАТО, которые будут идти в Украину. Кроме этого, существует потенциальная угроза от страны-агрессора для государств, которые граничат с ней и Беларусью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация сложная, но контролируемая. Он убежден, что победа будет за Украиной, ведь граждане не сдадутся, потому что кафиры пришли именно на их землю.

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Оккупанты могут обстрелять гуманитарный груз НАТО

Данилов убежден, что украинцы – непобедимы. Сейчас они держат на плечах всю Европу. Однако, к сожалению, некоторые страны не понимают, что именно происходит и пугаются "русского сапога". Однако украинцы никогда его не боялись и еще при Второй мировой войне начинали с ним бороться. Потому они обязательно победят.

Данилов напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что попадание хоть одного пули или снаряда в гумконвой, направившихся в Украину, будет считаться нападением на весь Альянс.

Посмотрим, как НАТО будет реагировать, если это произойдет,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что странам Балтии, Польши и другим действительно угрожает опасность России. Однако пока это кое-кто не понимает. В частности, он упомянул о Германии. Секретарь СНБО отметил, что ее поведение выглядит несколько странно, учитывая, что сейчас происходит.

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