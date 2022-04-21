Посмотрите в глаза воинам, – Залужный показал красноречивые фото с украинскими защитниками

Валерий Залужный обнародовал щемящие фото, которые снимали в рамках проекта "Глаза передовой". На них – взгляды воинов, защищающих страну.

Проект "Глаза передовой" показывает украинских военных, защищающих или защищавших украинскую независимость и спокойствие мирных граждан. Но в фотографиях – глаза защитников, которые горят любовью к Украине.

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Валерий Залужный показал фото украинских солдат, чьи имена уже можно назвать – они пали, защищая Украину.

Глаза украинских защитников / Фото Reporters

Богдан Вацик, 29 лет, сержант 503-го отдельного батальона морской пехоты. Родом из Волыни, в армии – с 2010 года. Пропавший без вести. Был ранен, попал в оцепление во время боя 9 марта близ поселка Верхнеторецкое Донецкой области,

– написал Залужный.

Рассказал Главнокомандующий и историю Игната Калафатова, 20-летнего матроса, погибшего в Донецкой области.

Запомнился собратам хорошим бойцом, который не расставался на наблюдательном посте с трубой разведчика — прежде всего считал ее оружием, а не автомат. Награжден Орденом "За мужество" 3 степени. В интервью Reporters говорил, что после победы планирует сделать предложение девушке и жениться,

– рассказал Залужный.

Глаза украинских защитников / Фото Reporters

Украина гордится своими воинами, которые стойко защищают свое и не отводят взгляд перед опасностью. Они – опора страны и надежная защита.

В глазах наших воинов – отвага и достоинство. Спокойная уверенность людей, воюющих за свое. Цена свободы высока. Вечная память погибшим! Поклон и уважение живым!

– подытожил Главнокомандующий ВСУ.

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