Проєкт "Очі передової" показує українських військових, які боронять чи боронили українську незалежність та спокій мирних громадян. Но світлинах – очі захисників, яка палають любов'ю до України.

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Валерій Залужний показав фото українських солдатів, чиї імена вже можна назвати – вони полягли, захищаючи Україну.

Очі українських захисників / Фото Reporters

Богдан Вацик, 29 років, сержант 503-го окремого батальйону морської піхоти. Родом з Волині, у війську — з 2010 року. Зниклий безвісти. Був поранений, потрапив в оточення під час бою 9 березня поблизу селища Верхньоторецьке на Донеччині,

– написав Залужний.

Розповів Головнокомандувач й історію Ігната Калафатова, 20-річного матроса , який загинув на Донеччині.

Запам’ятався побратимам гарним бійцем, який не розлучався на спостережному пості з трубою розвідника — найперше вважав її зброєю, а не автомат. Нагороджений Орденом "За мужність" 3 ступеня. В інтерв’ю Reporters казав, що після перемоги планує зробити пропозицію дівчині і одружитися,

– розказав Залужний.

Очі українських захисників / Фото Reporters

Україна пишається своїми воїнами, які стійко боронять своє та не відводять погляд перед небезпекою. Вони – опора країни та надійний захист.

В очах наших воїнів - відвага і гідність. Спокійна впевненість людей, які воюють за своє. Ціна свободи висока. Вічна пам’ять загиблим! Уклін і шана живим!

– підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

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