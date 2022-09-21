Украине нужен мир на собственных условиях уважения к ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Важно "Так выглядит страх разгрома": боевики запланировали "референдум" на Донбассе еще до конца сентября
Украина борется за мир в мире
Дипломат обратил внимание на то, что россия цинично прибегла к эскалации развязанной ею войны в Международный день мира.
ЕС продолжает поддерживать Украину до победы в войне, поскольку Украина борется и за наш мир,
– отметил Маасикас.
Что сказал путин в своем обращении
Глава кремля объявил о частичной мобилизации в россии и заявил о том, что признает результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Путин обосновывает это тем, что жители оккупированных территорий "нуждаются в защите".
Напомним, что оккупанты объявили "референдумы" с 23 по 27 сентября в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Как отреагировали в США и Великобритании на заявления путина
- Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что фейковые "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии. По ее словам, США никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию.
- Посол Великой Британии Мелинда Симонс отметила, что путин до сих пор отказывается понять Украину. По ее словам, частичная мобилизация и фиктивные референдумы не изменяют этой существенной слабости.
- Кроме того, бывший посол Великой Британии в россии Тони Брентон подчеркнул изданию Sky News, что частичная мобилизация путина является "достаточно значительной эскалацией" войны в Украине.