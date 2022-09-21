Украине нужен мир на собственных условиях уважения к ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Важно "Так выглядит страх разгрома": боевики запланировали "референдум" на Донбассе еще до конца сентября

Украина борется за мир в мире

Дипломат обратил внимание на то, что россия цинично прибегла к эскалации развязанной ею войны в Международный день мира.

ЕС продолжает поддерживать Украину до победы в войне, поскольку Украина борется и за наш мир,

– отметил Маасикас.

Что сказал путин в своем обращении

Глава кремля объявил о частичной мобилизации в россии и заявил о том, что признает результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Путин обосновывает это тем, что жители оккупированных территорий "нуждаются в защите".

Напомним, что оккупанты объявили "референдумы" с 23 по 27 сентября в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Как отреагировали в США и Великобритании на заявления путина

Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что фейковые "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии. По ее словам, США никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию.

Посол Великой Британии Мелинда Симонс отметила, что путин до сих пор отказывается понять Украину. По ее словам, частичная мобилизация и фиктивные референдумы не изменяют этой существенной слабости.

Кроме того, бывший посол Великой Британии в россии Тони Брентон подчеркнул изданию Sky News, что частичная мобилизация путина является "достаточно значительной эскалацией" войны в Украине.

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