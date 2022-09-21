Україні потрібен мир на власних умовах поваги до її суверенітету і територіальної ціліснісності. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
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Україна бореться за мир у світі
Дипломат звернув увагу на те, що росія цинічно вдалася до ескалації розв'язаної нею війни у Міжнародний день миру.
ЄС продовжує підтримувати Україну до перемоги у війні, оскільки Україна бореться і за наш мир,
– зазначив Маасікас.
Що сказав путін у своєму зверненні
Очільник кремля оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив про те, що визнає результати так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Путін обґрунтовує це тим, що жителі окупованих територій "потребують захисту".
Нагадаємо, що окупанти оголосили "референдуми" з 23 до 27 вересня у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Як відреагували в США та Великій Британії на заяви путіна
- Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що підставні "референдуми" та мобілізація є ознаками слабкості та провалу росії. За її словами, США ніколи не визнають претензій росії на нібито анексовану українську територію.
- Посол Великої Британії Мелінда Сімонс зауважила, що путін досі відмовляється зрозуміти Україну. За її словами, часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінюють цієї істотної слабкості.
- Крім того, колишній посол Великої Британії в росії Тоні Брентон наголосив виданню Sky News, що часткова мобілізація путіна є "досить значною ескалацією" війни в Україні.