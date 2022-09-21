Україні потрібен мир на власних умовах поваги до її суверенітету і територіальної ціліснісності. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

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Україна бореться за мир у світі

Дипломат звернув увагу на те, що росія цинічно вдалася до ескалації розв'язаної нею війни у Міжнародний день миру.

ЄС продовжує підтримувати Україну до перемоги у війні, оскільки Україна бореться і за наш мир,

– зазначив Маасікас.

Що сказав путін у своєму зверненні

Очільник кремля оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив про те, що визнає результати так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Путін обґрунтовує це тим, що жителі окупованих територій "потребують захисту".

Нагадаємо, що окупанти оголосили "референдуми" з 23 до 27 вересня у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Як відреагували в США та Великій Британії на заяви путіна

Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що підставні "референдуми" та мобілізація є ознаками слабкості та провалу росії. За її словами, США ніколи не визнають претензій росії на нібито анексовану українську територію.

Посол Великої Британії Мелінда Сімонс зауважила, що путін досі відмовляється зрозуміти Україну. За її словами, часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінюють цієї істотної слабкості.

Крім того, колишній посол Великої Британії в росії Тоні Брентон наголосив виданню Sky News, що часткова мобілізація путіна є "досить значною ескалацією" війни в Україні.

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