"Европа – наш общий регион": в Британии объяснили, почему для них важна Украина

Великобритания – преданный друг и союзник Украины. Ее посол Мартин Гаррис рассказал в интервью, почему наше государство важно для Лондона.

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис интервью подчеркнул, что Украина – часть Европы. И в Лондоне четко понимают, что безопасность Великобритании связана с безопасностью в нашей стране, передает 24 Канал.

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Украина отвечает за безопасность Европы

Журналист спросил Гарриса, почему Украина настолько важна для Великобритании. Посол подчеркнул, что мы – часть Европы и что мы отвечаем за безопасность региона.

Во-первых, потому что мы (украинцы – 24 Канал) – европейцы. Правда, мы не в ЕС, но мы в Европе. Европа – наш общий регион. И мы должны отвечать за безопасность Европы. Безусловно, к сожалению, угроза безопасности Европы будет оставаться после победы. Риши Сунак очень-очень четко понимает, что безопасность Украины – безопасность Великобритании,

– подчеркнул Гаррис.

Он добавил, что уверен в победе Украины. В то же время подчеркнул, что неправильно, чтобы иностранцы говорили, каким будет будущее Украины. Ведь, по его словам, украинцы должны самостоятельно определяться тем, что будет дальше.

Гаррис отметил, что Великобритания поддерживает Формулу мира Владимира Зеленского, и что "Формула мира президента – наша политика".

И мы поддерживаем все 10 пунктов плана мира президента, потому что это план мира. Он основывается на Хартии ООН. И мы знаем, что Хартия ООН это очень важно для безопасности Украины, для безопасности Великобритании, для безопасности всего мира,

– подчеркнул Гаррис.

Он добавил, что в настоящее время соответствующая инициатива имеет очень мощное движение. По словам посла, в Давосе можно было увидеть 84 страны, принявших участие в этой инициативе.

Удары британским оружием по России

Во время интервью Гаррис отметил, что Великобритания поставляла Украине вооружение раньше и будет предоставлять его в дальнейшем. Он также заявил, что гордится тем фактом, что его государство было первым из европейских, которое предоставило нашей стране летальное оружие.

Первыми, заметил он, были противотанковые ракеты нового поколения. Позже нашему государству предоставили боевые танки и дальнобойные ракеты.

Его спросили о возможности использования британского вооружения на территории России. Он отметил, что это план действий исключительно нашего государства.

Это стратегия Украины, это не стратегия Великобритании и других партнёров. Это именно Украина, которая должна создать стратегию для победы,

– подчеркнул британский посол.

Он не возразил ничего и не высказал никакого запрета. Но заметил, что сейчас британское оружие ориентировано именно на оккупированные территории нашей страны. И добавил, что достижения ВСУ в Крыму на протяжении 2023 года имеют очень важный стратегический эффект.