Посольство Израиля выразило обеспокоенность "инцидентами на почве антисемитизма" в Украине

Посольство Израиля в Киеве выразило обеспокоенность в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского. Стоит отметить, что Ханука празднуется в течение восьми дней – она началась 25 декабря, а заканчивается 2 января.

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Посольство обеспокоено проявлениями антисемитизма

Посол Израиля Михаэль Бродский поблагодарил украинские правоохранительные службы за быструю реакцию на инциденты.

Просим и в дальнейшем действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон,

– написал посол Израиля.

К своему сообщению Бродский добавил фото ханукальной меноры во Львове.

Ханукальная менора во Львове / Фото: Михаэль Бродский

Напомним, во Львове 1 января 19-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения повредил Ханукальную менору, которую установили на руинах синагоги "Золотая Роза". Впоследствии полиция открыла уголовное производство по статье о повреждении религиозных сооружений.

Ранее украинская певица Катя Chilly высказалась против установления крупнейшей в Европе ханукии на Майдане Независимости. Пост артистки вызвал бурное обсуждение в сети, часть украинцев обвинили ее в ксенофобии и антисемитизме.