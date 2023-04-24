Я бы на месте России не радовался, – политолог о заявлении посла Китая по Крыму
Посол Китая во Франции сделал ряд неоднозначных заявлений о бывших республиках советского лагеря и о принадлежности Крыма. Впрочем, россиянам не стоит радоваться этому – Китай аналогично считает некоторые российские территории "исконно китайскими".
Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что до сих пор официальная позиция Китая не давала повода сомневаться в поддержке суверенитета Украины. Более того, как возможный посредник в российско-украинской войне, Китай должен уважать суверенитет Украины.
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Китай всегда делал неоднозначные заявления
С момента провозглашения независимости Китай ни разу не ставил под сомнение суверенитет Украины. С 1992 г. в Украине работает посольство Китая. Он отметил, что официальные лица Китая всегда отличались неоднозначными заявлениями, в которых каждая из сторон могла найти что-нибудь положительное для себя.
"Если мы дождемся официальных комментариев от Пекина, то они будут максимально завуалированы и отвлечены. Китай продолжает претендовать на роль посредника в урегулировании российско-украинской войны – для этого они и предлагают свой мирный план. Как можно претендовать на статус посредника, если ты не признаешь субъектность одной из сторон войны – это абсурд", – отметил Олещук.
Россиянам следует насторожиться
Политолог также прокомментировал заявление посла по Крыму. Он вспомнил, что недавно Китай изменил свою топонимическую политику по наименованию ряда российских территорий китайским строем. В частности, речь идет о ряде территорий России на Дальнем Востоке.
"И это не случайно. Китай ничего не делает случайно. Это такой образ мышления: если что-то когда-то было китайским, то оно продолжает таким быть таким и сейчас. Поэтому, на месте россиян я бы сильно не радовался. Если сейчас Китай не подвергает сомнению принадлежность некоторых российских территорий, это только потому, что они отложили этот вопрос на потом", – добавил Олещук.
Скандальные заявления китайского посла
- 21 апреля посол Китая во Франции Лу Шайе сделал ряд скандальных заявлений: он сказал, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве. Шайе также заявил, что вопрос принадлежности Крыма "неоднозначен".
- Европейский парламент призвал главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского посла. Письмо с соответствующими требованиями подписали 80 депутатов.
- В МИД Франции ждут от Пекина объяснений, отражают ли слова посла официальную позицию Китая.