"Мотив мести": в МИД отреагировали на обвинения бывшего посла на Кипре в коррупции в ведомстве

Бывший посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский обвинил МИД Украины в якобы масштабной коррупции в системе ведомства. Он также заявлял о давлении и угрозах со стороны министерства, однако это назвали "грязной дискредитационной кампанией".

Официальный комментарий по поводу слов Нежисского предоставили 24 Каналу в пресс-службе МИД. Там отметили, что обратятся в компетентные органы с запросом о проведении тщательной проверки сделанных заявлений.

Что сказали в МИД в ответ на обвинения Нежиского?

В ведомстве резко отвергли "ложные и безосновательные обвинения в якобы коррупции или других противоправных действиях, не имеющие под собой никаких оснований".

Там обратили внимание на то, что показания на заседании временной следственной комиссии давались под запись и расписку, в соответствии с Законом Украины "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Важно! Введение комиссии в заблуждение предусматривает наказание по статье 384 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе предположили, что Нежинским мог двигать мотив мести после отзыва с должности посла на Кипре. Однако, подчеркивают в МИД, "это не придает правдоподобности озвученным обвинениям".

Там добавили, что действия Нежинского, в частности вынесение в публичную плоскость личного конфликта с кандидатом на должность почетного консула Украины в Республике Кипр Эллинасом Христодулосом и ряд связанных с этим скандалов, негативно повлияли на внешнеполитические интересы Украины.

В ведомстве считают, что это создало репутационные риски для двусторонних отношений с Кипром, а также для МИД и государства в целом. Там также отметили, что нынешние заявления экс-посла активно распространяют российские и пророссийские информационные ресурсы.

Уверены, что поток сознания и безосновательных обвинений лишь подтверждает своевременность и правильность решения об отзыве упомянутого лица с должности посла,

– говорится в комментарии МИД.

Почему говорил Нежинский?

17 июля во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады экс-посол Украины на Кипре Сергей Нежинский заявил, что главной проблемой МИД является системная коррупция, которая, по его словам, охватила все министерство.

Он также утверждал, что ведомство якобы "пронизано" агентами России. По словам Нежинского, из-за отказа согласовать назначение гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса почетным консулом Украины на него оказывали давление и угрожали отзывом.

Дипломат заявил, что не поддержал кандидатуру по причине информации о возможных связях Христодулоса со схемами времен Виктора Януковича.

Экс-посол также сообщил о якобы выявленной на Кипре коррупционной схеме с участием отдельных дипломатов, заявил об угрозах в адрес своей семьи и утверждал, что иностранные спецслужбы предупреждали его о возможной угрозе похищения. Он обратился к президенту с просьбой предоставить ему государственную охрану.