В Болгарии начала работу посол Олеся Илащук, назначение которой превратилось в скандал

Олеся Илащук, назначенная в декабре 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии, прибыла в Софию и приступила к исполнению обязанностей.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Что известно об Олесе Илащуке

По данным СМИ, о начале работы Илащук в Болгарии также сообщили из посольства руководителям структурных подразделений МИДа во внутренней рассылке.

Назначение Илащук вызвало неоднозначную реакцию посреди общества. Ранее она позиционировала себя на страницах в соцсетях как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. Также она отмечала, что является клинической психологией, системно-семейной терапевтом, гештальт-терапевтом, сексологиней-консультантом.

Однако в МИД отметили, что у Илащука есть квалификации, чтобы быть дипломаткой в Болгарии. По информации ведомства, она имеет специальность "Краиноведение" кафедры международных отношений. Кроме того, заверили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.

Как Кулеба прокомментировал назначение Илащук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что перед назначением на должность с Илащуком провели собеседование.

"Не будет результата, человек будет уволен. Если результата не будет, никто не остановит меня от подписания представления об его увольнении. Или любого другого посла", – подчеркнул Кулеба.

Кулеба сказал, что все зависит от командной работы дипломатов. По словам Министра, в Болгарии сложная политическая ситуация.

Сама же Илащук заверила, что она имеет опыт взаимодействия с чиновниками других стран на протяжении многих лет. Она также изучала традиции и обычаи Болгарии и других стран.