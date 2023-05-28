"Мы еще серьезно не воюем": посол России устроил истерику из-за правды о войне в Украине

Представителям страны-оккупантки настолько не нравится ход боевых действий в Украине, что они готовы устраивать истерики прямо на камеру. В частности, посол России в Великобритании Андрей Келин настолько разозлился за правду по поводу войны, что набросился на журналистку.

Во время интервью в программе "Воскресенье с Лаурой Кенссберг" на BBC в ответ на жесткие вопросы он пригрозил прекратить разговор. И вообще бросил традиционное: "Россия еще всерьез не воюет".

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Неудобная правда очень донимает

Так, Андрею Келину очень не понравились неудобные вопросы Кенссберг о военных преступлениях на территории Украины. На вопрос об ударе по роддому в Мариуполе и умолчании других преступлений посол спел традиционную: "8 лет бомбили Донбасс", что, конечно, по мнению ставленника Кремля, является "преступлением украинской армии".

Более того, не забыл он напомнить и о том, что Россия якобы в Украине защищает земли, которые находятся под ее контролем, и помогает там россиянам. Более того, страна-оккупантка, по его утверждению, отстраивает Донбасс. При этом Келин очень удобно забыл вспомнить, что именно его страна превратила цветущие города в то, что нужно строить заново. Да и вообще, как уничтожение в прах целых городов сосуществует с такой "защитой", конечно же, он не рассказал.

Так что журналистка указала и на ложь посла. В частности, она подсветила и то, как чиновник освещает уже опровергнутые факты, и то, как он уклоняется от прямых вопросов.

Во время разговора с вами сегодня днем вы с удовольствием повторяете опровергнутые утверждения, с удовольствием пытаетесь уклониться от ответов на вопросы, с удовольствием вводите в заблуждение нашу аудиторию относительно правды. Возможно, вы даже лжете себе о том, что происходит на самом деле,

– сказала она.

Однако посол не был готов к такой "холодной ванне", так что обиделся, о чем заявил прямо. Келин подчеркнул, что "если вы еще раз попытаетесь меня оскорбить, мы просто прекратим это интервью".

"Россия еще всерьез не воюет" и вообще – "победит Украину"

Также во время разговора с журналисткой посол в истерике заявил, что Россия якобы всерьез еще не начинала воевать. И вообще на самом деле у ядерного государства, что "в 16 раз больше Украины", еще есть "огромные ресурсы". Поэтому, по мнению посла в Великобритании, армия "великой и могучей" в конце концов победит наше государство.

И это при том, что российские "три дня" длятся более года, на параде к так называемому Дню победы демонстрируется лишь один танк с "допотопных времен", а солдат, которых используют как расходный материал, набирают по тюрьмам.

Конечно, на этом в своей истерике посол остановиться не смог. Он обвинил партнера Украины в том, что он своей военной помощью лишь якобы способствует эскалации 15-месячного "конфликта". Более того, со смехом вспомнил слова министра обороны Германии, что после поставки вооружения война может "прекратиться послезавтра".

Конечно, России очень было бы выгодно, если бы мир закрыл глаза, пока она безнаказанно будет истреблять целую нацию, что не согласилась молча стать на колени.

Не забыл Келин рассказать и о видении русского "мира", который на условиях России готовы подписать хоть завтра. По его абсурдным заявлениям, для его осуществления именно Украина не должна угрожать России, а не наоборот. А также в мире больше не должны "дискриминировать" российских оккупантов.

Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе, чтобы к россиянам и украинцам относились как к остальным странам мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по-особому. Мы не можем терпеть дискриминацию. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов,

– заявил Андрей Келин.

И это при том, что именно россияне по указанию Кремля пришли убивать, грабить и насиловать соседний народ. Конечно, размышляя над вопросом дискриминации, посол очень удобно вспомнил о международном законодательстве. О каком, впрочем, так же удобно забывает, когда говорится о преступлениях его страны в нашем государстве.