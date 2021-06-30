Слава Украине, – посол Швеции поздравил Украину с сенсационной победой

30 июня 2021 , 01:38
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твитер Тобиаса Тиберга

Посол Швеции в Украине отреагировал на победу украинской сборной в историческом матче 1/8. Он поздравил сборную Украины традиционным лозунгом "Слава Украине!".

Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг написал поздравление в своем твитере.

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Он добавил лозунги, из-за которых российская сборная подавала на Украину жалобу: "Слава Украине! Героям слава!". К сообщению он добавил эмодзи с украинскими флагами.

Важно! Украина сенсационно победила Швецию со счетом 2:1. Одолеть шведов удалось в экстратайме.

Реакция на победу Украины в матче со Швецией

  • Президент Украины экспрессивно написал, что на поле происходила настоящая заруба, а ребята выступили настоящими бойцами. Он отметил, на поле не было команды "вы", сердца украинцев бились в унисон и образовали 40-миллионное "мы".
  • Андрей Шевченко тоже эмоционально среагировал на победу своих подопечных: он заявил, что игроки заслужили своей преданностью любовь украинцев.
  • В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Поединок состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
Автор: Вероніка Климська