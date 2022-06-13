Посол Украины в Германии поделился ожиданиями от визита Шольца в Киев
Источник:Spiegel
Андрей Мельник рассказал, что анонсы от Олафа Шольца не помогут нам в войне с Россией. Украине нужны четкие даты по поставкам оружия.
Соответствующее заявление Андрей Мельник сделал в комментарии иностранным СМИ. Также он заверил, что Украина также ожидает сигнала о предоставлении кандидатства в ЕС.
Шольц вместе с Макроном планируют в июне посетить Киев, – СМИ
Украинский посол объяснил, чего ждет от визита Шольца
Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержится обещаний Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС,
– объяснил Андрей Мельник.
Украинский посол в Германии отметил, что только анонсы по поставкам оружия не помогут нам в войне против России. Именно поэтому Украина ожидает от канцлера конкретных дат по прибытию оружия .
Мельник отметил, что выполнение обещаний актуально, учитывая, что они были даны месяцы назад. В частности, дипломат вспомнил, что Украина нуждается в:
- тяжелого вооружения, как гаубицы Panzerhaubitze 2000;
- а также зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
Более того, Андрей Мельник напомнил, что боевой дух украинцев значительно поднял бы сигнал Германии, Франции и Италии относительно того, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.
Кроме того, такой сигнал четко показал бы России, что Евросоюз единогласно поддерживает свободную Украину.
Кратко о вероятном визите политиков в Украину
- 12 июня СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон, Олаф Шольц перед саммитом "Большой семерки" посетят Украину. Речь идет о том, что визит политики запланирован на конец июня.
- В частности, по данным прессы, в Киев прибудут вместе три высокопоставленных чиновника – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
- До этого известно, что Макрон планировал посетить Украину только после парламентских выборов, первый тур которых уже состоялся. Зато Олаф Шольц говорил, что для визита ему нужна веская причина.
- Предварительно СМИ писали, что на этой поездке лидеры стран хотят выразить европейское единство.
- Стоит вспомнить, что Олаф Шольц не раз обещал Украине оружие, однако до сих пор никак его не может предоставить. В частности, 8 июня иностранные СМИ писали, что такие заявления Германии вызывают обеспокоенность. Греки даже назвали процесс "цирком" и издевательством над Украиной.
- Сам Шольц заявил, что якобы Германия оружие предоставляет, однако никаких данных об этом нет. В то же время канцлер Германии выступил за то, что "диалог с Россией нужно поддерживать" .
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