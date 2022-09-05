Посол Украины в Казахстане извинился за резкие и радикальные высказывания о россиянах

МИД Казахстана во время брифинга сообщило, что украинский посол Петр Врублевский извинился за недоброжелательные высказывания в адрес россиян в интервью одному из казахстанских блогеров. Украинский посол эмоционально рассказывал о войне на его Родине.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что подобные высказывания посла были недопустимы.

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Посла Украины вызвали в МИД Казахстана

После публикации интервью Врублевского с его высказываниями, МИД Казахстана не заставило себя ждать с реакцией. Украинца вызвали в Министерство иностранных дел страны и сообщили ему свое недовольство.

Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления недопустимы. Дипломатия существует для сближения,

– отметил Смадияров.

Извинения украинского посла

Он добавил, что Врублевский извинился и подобные слова объяснил сильным эмоциональным возбуждением.

"Он извинился и сказал, что сказать эти слова его побудило повышенное эмоциональное состояние. Он потерял дом, в его стране идет война", – продолжил официальный представитель МИД Казахстана.

В настоящее время по официальным данным посол Украины находится в отпуске. Ранее высказывания Врублевского обсудили в Ассамблее народа Казахстана. Там заявили, что дипломатия не должна быть использована для разжигания ненависти и вражды.

Что за высказывание посла

В интервью 21 августа казахстанскому блогеру Врублевский сказал примерно такое, что "надо ликвидировать как можно больше россиян, тогда это меньше придется делать нашим детям". Эта фраза широко распространилась в русских СМИ. Пророссийские организации Казахстана потребовали признать посла персоной нон грата.

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