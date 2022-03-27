Посол Украины отклонил приглашение Штайнмайера на "концерт солидарности", где будут русские

11:45

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с первой леди Элькой Бюденбендер пригласили посла Украины Андрея Мельника на концерт "За свободу и мир", где будут выступать только россияне. Цель концерта – показать солидарность с Украиной, однако ни одного украинца в выступлениях не указано, и нет ни одного упоминания об Украине.