Посол Украины отклонил приглашение Штайнмайера на "концерт солидарности", где будут русские
Источник:Светлана Мельник
Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с первой леди Элькой Бюденбендер пригласили посла Украины Андрея Мельника на концерт "За свободу и мир", где будут выступать только россияне. Цель концерта – показать солидарность с Украиной, однако ни одного украинца в выступлениях не указано, и нет ни одного упоминания об Украине.
Посол отверг приглашение федерального президента, назвав его оскорблением для украинцев, сообщает дипломат Светлана Мельник, которую также позвали, как "сопровождение" посла.
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"Концерт солидарности" должен состояться 27 марта. На нем будут выступать российские исполнители и звучать музыка российских композиторов.
Приглашение федерального президента / Скриншот 24 канала
Светлана Мельник назвала приглашение не солидарностью с Украиной, а очередным издевательством, плевком в лицо украинцев.
Предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в ее исполнении российских солистов. И это в то время, когда украинский народ более месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен – это наиболее изысканный вид издевательства над нашим государством,
– прокомментировала она.
Андрей Мельник отверг приглашение, также назвав его оскорблением.
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