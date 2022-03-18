Посол Украины ответил канцлеру Шольцу, который просил "не оскорблять" россиян

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призыв канцлера страны Олафа Шольца. Последний накануне попросил не оскорблять россиян, потому что это война Путина.

Впрочем, Мельник решил ответить Шольцу. Он заявил, что не только президент страны-агрессора ответственен за войну в Украине, но и все молчаливое российское население.

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Это война России на уничтожение против Украины. Точка. Это российские, а не инопланетные летчики бомбят украинские города, убивают женщин и детей.

– написал Мельник.

Он добавил, что самое молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну, а Путин – это только верхушка айсберга.

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