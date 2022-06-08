Посол Украины призвал Израиль продать Киеву "Железный купол"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в очередной раз отметил, что Киев хочет приобрести систему противовоздушной обороны "Железный купол". С ее помощью удастся сохранить жизнь мирных украинцев и спасти их от вражеских обстрелов.

Украина просит Израиль продать ей "Железный купол"

На пресс-конференции в Тель-Авиве 7 июня Корнийчук призвал правительство Израиля выйти из зоны комфорта и вернуться к реальности. По мнению посла, население и власть Израиля очень поддерживают Украину на словах, но когда дело доходит до действий, возникают проблемы.

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Корнийчук раскритиковал страну за ее реакцию и отношение к войне в Украине. Напомним, что ранее Израиль решил ограничить свою поддержку Украины чисто гуманитарной помощью и не поставлять Украине оружие, опасаясь реакции России. Кроме того, украинским военным, потерявшим конечности в результате боевых действий, отказали в лечении в Израиле, а местные СМИ практически не упоминают о войне в Украине.

Возвращаясь к "Железному куполу", который хотела бы приобрести Украина, для защиты своих граждан, Корнийчук отметил, что знает – США не будут против, если Израиль согласится продать систему. Это важно, ведь именно Штаты оказывают "Железному куполу" финансовую поддержку на его производство и техобслуживание.

Кроме того, посол отметил, что система "Железный купол" – это не оружие, а инструмент для спасения жизней мирных людей. Он отметил, что Украина просит именно купить израильскую систему ПВО, а не требует оказать ее как безвозмездную помощь.

Я не хочу называть его оружием. Я называю его защитным снаряжением, которое защитит наших гражданских. С ним нельзя убить,

– сказал Корнийчук.

. "Железный купол" – это всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael. Она способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 километров с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. Кроме того, она может уничтожать маневренные БПЛА и поражать самолеты на высоте до 10 км.

Посол Украины благодарен Израилю за гуманитарную помощь, однако ее недостаточно. "Израиль ничего не должен Украине. Но мы верим, что с моральной стороны Израиль должен стать на сторону остального западного мира и помочь Украине всеми возможными средствами", – добавил он.

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