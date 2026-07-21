Стало известно имя одного из главных кандидатов на должность посла Украины в США

Рустем Умеров может стать следующим послом Украины в США. С июля 2025 года он занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Однако окончательное решение про новую должность Умерова пока не принято. Об этом сообщают источники 24 Канала.

Что известно о возможном назначении?

По данным СМИ, в скором времени Ольга Стефанишина, назначенная в июле 2025 года, покинет пост посла в Соединенных Штатах. Украинские власти ищут ей преемника.

Одним из фаворитов на эту роль является Рустем Умеров. В ОП объясняют, что его кандидатура рассматривается из-за опыта международных переговоров и работы над оборонными соглашениями.

"Drone Deal и переговоры – это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да – вполне возможно. Но пока решение не принято",

– рассказали в Офисе президента.

Что известно об изменениях во власти?

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что Ольга Стефанишина уходит с поста посла Украины в США. Она хочет завершить дипломатическую службу по собственному желанию.

Во вторник, 14 июля, в отставку была отправлена Юлия Свириденко. СМИ сообщали, что президент Украины предлагал бывшему премьер-министру должность посла в США. Однако она отказалась от назначения.

Впоследствии, 17 июля, Зеленский встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Клименко. Президент предложил ему стать секретарем СНБО. Именно эту должность в настоящее время занимает Рустем Умеров.