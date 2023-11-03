Посол уверен, что Зеленский приедет в Израиль: СМИ допускают когда

Президент Владимир Зеленский может осуществить визиты в Израиль. Посол Израиля заявил, что Зеленского ждут в его стране.

В начале нападения ХАМАС на Израиль СМИ сообщали, что Зеленскому якобы "вежливо отказали" в визите в Израиль. Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, выразил уверенность, что поездка Зеленского состоится.

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Посол заявил, что Зеленского ждут в Израиле

Бродский отметил, что он не знает точной причины, почему визит Зеленского не состоялся в начале войны между ХАМАС и Израилем. В то же время он выразил убеждение, что у лидеров обоих государств есть темы для переговоров.

Я уверен, что президент Зеленский приедет. Я не знаю, что было в самом начале войны. Возможно, проверялась возможность визита. В первые дни все были заняты той случившейся трагедией. Президента Зеленского ждут в Израиле, будут рады его видеть. Я думаю, что нашим лидерам будет о чем поговорить,

– сказал посол.

Что известно о визите Зеленского в Израиль