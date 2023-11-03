Посол уверен, что Зеленский приедет в Израиль: СМИ допускают когда
Источник:Наталья Мосейчук
Президент Владимир Зеленский может осуществить визиты в Израиль. Посол Израиля заявил, что Зеленского ждут в его стране.
В начале нападения ХАМАС на Израиль СМИ сообщали, что Зеленскому якобы "вежливо отказали" в визите в Израиль. Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, выразил уверенность, что поездка Зеленского состоится.
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Посол заявил, что Зеленского ждут в Израиле
Бродский отметил, что он не знает точной причины, почему визит Зеленского не состоялся в начале войны между ХАМАС и Израилем. В то же время он выразил убеждение, что у лидеров обоих государств есть темы для переговоров.
Я уверен, что президент Зеленский приедет. Я не знаю, что было в самом начале войны. Возможно, проверялась возможность визита. В первые дни все были заняты той случившейся трагедией. Президента Зеленского ждут в Израиле, будут рады его видеть. Я думаю, что нашим лидерам будет о чем поговорить,
– сказал посол.
Что известно о визите Зеленского в Израиль
- The Times of Israel пишет, что в течение последнего года Израиль старался не сближаться с Украиной, чтобы не разозлить Россию, которая контролирует небо над Сирией, откуда ЦАХАЛ проводит операции, чтобы не допустить закрепления иранских войск внизу.
- Такая позиция Иерусалима раздражает Вашингтон, а порой и злит Киев, которому Израиль неоднократно отказывали в предоставлении наступательного вооружения.
- После того как ХАМАС напал на Израиль, Зеленский заявил о полной поддержке Тель-Авива. Зеленский якобы хотел совершить визит солидарности в Израиль, но ему отказали.
- В ответ посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заверил, что есть заинтересованность в том, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но при условии безопасности для двух сторон.