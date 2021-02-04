Мелинда Симонс отреагировала на решение СНБО о введении санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Британский дипломат одобрила такие действия.

Источник: твиттер Мелинды Симонс

Госпожа посол Великобритании в Украине похвалила решение президента Владимира Зеленского.

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Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа,

– заявила Симонс.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to . I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

Какие мир реагирует на санкции против Козака и его каналов

Обратите внимание! 2 февраля СНБО ввел санкции против пророссийского нардепа Тараса Козака. Он является официальным владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и" 112 Украина", которые уже прекратили свое вещание. Больше о санкциях – читайте здесь.



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