Посол Великобритании приветствовала введение санкций против каналов Медведчука
Мелинда Симонс отреагировала на решение СНБО о введении санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Британский дипломат одобрила такие действия.
Источник: твиттер Мелинды Симонс
Госпожа посол Великобритании в Украине похвалила решение президента Владимира Зеленского.
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Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа,
– заявила Симонс.
Какие мир реагирует на санкции против Козака и его каналов
- Европейский Союз заявил, что Украина имеет права бороться с дезинформацией, однако следует учитывать определенные пределы, касающиеся свободы слова.
- В США отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности соответствуют законодательству. Государство поддержало блокирование пророссийских СМИ.
- В России жалуются из-за санкций. Кремль даже просит помощи у международных организаций.
- Литва и Эстония поддержали решение Украины.
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