Посол Великої Британії привітала введення санкцій проти каналів Медведчука
Мелінда Сімонс відреагувала на рішення РНБО щодо введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Британська дипломатка схвалила такі дії.
Джерело: твіттер Мелінди Сімонс
Пані посол Великої Британії в Україні похвалила рішення президента Володимира Зеленського.
До теми Зеленський обговорив з послами ЄС та G7 санкції проти Козака та його каналів
Я вітаю рішучі дії президента Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа,
– заявила Сімонс.
Які світ реагує на санкції проти Козака та його каналів
- Європейський Союз заявив, що Україна має права боротися із дезінформацією, однак слід зважати на певні межі, що стосуються свободи слова.
- У США наголосили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності відповідають законодавству. Держава підтримала блокування проросійських ЗМІ.
- У Росії ж бідкаються через санкції. Кремль навіть просить "допомоги" у міжнародних організацій.
- Литва та Естонія підтримали рішення України.
Поділитися новиною