"Посол Украины – просто д*бил": дипломат из РФ спровоцировал международный скандал в Словакии

В Словакии разгорелся скандал из-за российского дипломата Дмитрия Ковалькова. Дело в том, что он обозвал посла Украины в Братиславе Юрия Мушку "д*билом". В связи с этим парламент страны требует высылки россиянина.

Об этом пишет местное издание Aktuality, которое продемонстрировало соответствующий скриншот.

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Как видно по фотографии, Ковальков назвал Мушку "д*билом", комментируя сообщение спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook.

"Браво, господин Данко. Вы – смелый человек и настоящий государь. А посол Украины – просто д*ил", – подчеркнул дипломат.



Дипломат из России назвал посла Украины в Словакии "д*билом"

К слову, глава словацкого парламента ранее заявлял, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать, или не ехать.

Как объясняет ресурс, ряд словацких депутатов, политиков и бизнесменов запланировали в августе поездку в оккупированный Крым. Следовательно, Юрий Мушка со своей стороны предупредил политиков, что это будет нарушением законов Украины и не останется без ответа, в частности им могут запретить въезд на территорию Украины.

Украинский посол нарушил дипломатический протокол. Если у него есть какие-то претензии, он может передать их в МИД нашей страны. Посол не имеет права запугивать словацких парламентариев законами своего государства. Это не первый случай, когда нас возмущает поведение господина Мушки, который часто не придерживается дипломатических норм поведения,

– заметил Данков в комментарии российскому изданию "Известия".

По его словам, если словацкие депутаты могли ездить в Косово, независимость которого Братислава не признает, то почему они вдруг должны воздержаться от посещения Крыма.

"Я против проявлений русофобии. Кроме того, надо понимать, что ездить в регионы, статус которых является спорным, – одна из задач политиков. То есть они должны иметь возможность воочию оценить ситуацию в регионе, а затем предоставлять ту или иную информацию гражданам страны", – говорит он.

В то же время в материале словацких журналистов подчеркивается, что спикер Андрей Данко, который является лидером националистической партии SNS, и руководящая партия Словакии Smer-SD в течение нескольких дней не реагируют на недипломатическое поведение старшего советника российского посольства, правда высказывания российского дипломата вызвали возмущение среди других депутатов.

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"Это не только противоречит его статусу, который соотносится с оккупацией территории славянского государства другим славянским государством, но он является дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата", – убеждает депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клус, который в политсиле отвечает за международное направление.

Также он отметил, что Ковальков должен как минимум попросить прощения у украинского посла или подумать над выездом из Словакии.

Между тем депутат от консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность вредит национальным интересам Словакии.

Напомним, после скандала с отравлением Скрипалей Словакия была одной из немногих стран, которые не выслали российских дипломатов.