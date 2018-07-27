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"Посол України – просто д*ебіл": дипломат з Росії спровокував міжнародний скандал у Словаччині

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Дипломат з Росії Ковальков назвав українськог посла Мушку "дебілом"
Дипломат з Росії Ковальков назвав українськог посла Мушку "дебілом" / Соцмережі

У Словаччині розгорівся скандал через російського дипломата Дмитра Ковалькова. Річ у тім, що він обізвав посла України у Братиславі Юрія Мушку "д*білом". У зв'язку з цим парламент країни вимагає висилки росіянина.

Про це пише місцеве видання Aktuality, яке продемонструвало відповідний скріншот.

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Як видно зі світлини, Ковальков назвав Мушку "д*білом", коментуючи допис спікера словацького парламенту Андрея Данко у Facebook.

"Браво, пане Данко. Ви – сміливий чоловік і справжній державець. А посол України – просто д*іл", – підкреслив дипломат.

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Дипломат з Росії назвав посла України у Словаччині "дебілом" 

До слова, очільник словацького парламенту раніше заявляв, що посол України не має вказувати депутатам Словаччини, куди їм їхати, чи не їхати.

Як пояснює ресурс, низка словацьких депутатів, політиків і бізнесменів запланувала у серпні поїздку до окупованого Криму. Відтак, Юрій Мушка зі свого боку попередив політиків, що це буде порушенням законів України та не залишиться без відповіді, зокрема їм можуть заборонити в'їзд на територію України. 

Український посол порушив дипломатичний протокол. Якщо у нього є якісь претензії, він може передати їх до МЗС нашої країни. Посол не має права залякувати словацьких парламентаріїв законами своєї держави. Це не перший випадок, коли нас обурює поведінка пана Мушки, який часто не дотримується дипломатичних норм поведінки,
– зауважив Данков у коментарі російському виданню "Известия". 

За його словами, якщо словацькі депутати могли їздити в Косово, незалежність якого Братислава не визнає, то чому б вони раптом повинні утриматися від відвідування Криму.

"Я проти проявів русофобії. Крім того, треба розуміти, що їздити в регіони, статус яких є спірним, – одне із завдань політиків. Тобто вони повинні мати можливість на власні очі оцінити ситуацію в регіоні, а потім надавати ту чи іншу інформацію громадянам країни", – каже він.

Водночас у матеіралі словацький журналістів підкреслюється, що спікер Андрей Данко, який є лідером націоналістичної партії SNS, і керівна партія Словаччини Smer-SD протягом кількох днів не реагують на недипломатичну поведінку старшого радника російського посольства, щоправда висловлювання російського дипломата обурили інших депутатів.

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"Це не лише суперечить його статусу, який співвідноситься з окупацією території слов’янської держави іншою слов’янською державою, але він є дипломатом найбільшої слов’янської держави, який вульгарно обзиває свого слов’янського брата", – переконує депутат опозиційної ліберальної партії SaS Мартін Клус, що у політсилі відповідає за міжнародний напрямок.

Також він зазначив, що Ковальков має щонайменше перепросити в українського посла або подумати над виїздом зі Словаччини.

Натомість депутатка від консервативної партії OĽaNO Вероніка Ремішова розкритикувала спікера за відсутність реакції на образу українського посла, заявивши, що його безвідповідальність шкодить національним інтересам Словаччини.

Нагадаємо, після резонансу із отруєнням Скрипалів Словаччина була однією із небагатьох країн, яка не вислала російських дипломатів.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Словаччина
Джерело: 24 Канал
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