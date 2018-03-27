Ще одна країна Євросоюзу заявила, що не буде висилати дипломатів Росії

Словаччина не буде видворяти російських дипломатів із солідарності з країнами Євросоюзу, які вжили таких заходів через отруєння колишнього шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це заявив представник МЗС Словаччини Петер Суско, передає The Slovak Spectator.

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Словаччина однозначно засудила напад із застосуванням хімічної зброї у Солсбері, визнала висновки Європейської ради від 22 березня 2018 року і залишила за собою право вжити подальші кроки у зв'язку з цією справою,

– заявив Суско.

За словами дипломата, словацький уряд викликав російського посла.

"Подальший розвиток ситуації і відповідь Росії на заклики країн ЄС, у тому числі Словаччини, вплинуть на подальші кроки, які ми розглянемо з цього питання", – додав Суско, але не дав чіткої відповіді про можливу висилку російських дипломатів з країни.

Водночас, прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні зазначив, що "ми не одні", так як про висилку російських дипломатів поки не заявили 12 держав Євросоюзу. За словами глави уряду, Словаччина у зв'язку з інцидентом у Солсбері буде діяти рішуче, але розумно і без "театральних жестів".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.



Водночас, Австрія та Нова Зеландія заявили, що не будуть висилати російських дипломатів.